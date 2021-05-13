У неділю, 9 травня, четверо зловмисників пробралися на територію особняка репера Lil Pump та пошкодили його елітні автомобілі.

Про це повідомляє американське видання TMZ.

Зазначається, що дії зловмисників зафіксували камери відеонагляду. Інцидент стався о 6 ранку. За даними поліції Маямі, пошкоджено автомобілі Range Rover, Rolls-Royce Cullinan та Rolls-Royce Wraith.

Зловмисники змогли пробратися в один з автомобілів, але нічого звідти не вкрали. При цьому один з підозрюваних розбив заднє лобове скло автомобілю, чим спровокував реагування системи сигналізації.

Це налякало підозрюваних, які поспішили залишити місце злочину. Відомо, що особи підозрюваних вже встановили, але вони досі знаходяться на волі.

Lil Pump у матеріалах слідства не фігурує, але потерпілою вказана його мати. Представник репера відмовився від коментарів.