Про це повідомляє американське видання Page Six з посиланням на джерела.

Камера відеоспостереження зафіксувала, що до маєтку актора заїжджав пожежний автомобіль, а згодом і швидка допомога. За даними джерела, будинок Сміта постраждав від пожежі, яка сталася поряд.

Фото: Page Six

На щастя, постраждалих немає, нікого не ушпиталили. Наразі актор та його дружина Джада Пінкетт-Сміт уникають коментарів з цього приводу.

Фото: Page Six

У 2011 році зіркове подружжя виставило на продаж цей маєток. Його площа становить понад 60 гектарів. Сміт очікував продати його за 42 мільйони доларів. Проте згодом сім’я вирішила залишити собі.

Фото: Page Six

Раніше відомий голлівудський актор Вілл Сміт опублікував своє нове фото і зазначив, що наразі перебуває не в найкращій фізичній формі.

Після цього актор заявив, що починає худнути. Водночас фани підтримали його й навіть надіслали йому тисячі роликів про схуднення.