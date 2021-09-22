У каліфорнійському маєтку голлівудського актора Вілла Сміта, який оцінюють у 42 мільйони доларів, сталася пожежа. На місце події прибули рятувальники та медики.

Про це повідомляє американське видання Page Six з посиланням на джерела.

Камера відеоспостереження зафіксувала, що до маєтку актора заїжджав пожежний автомобіль, а згодом і швидка допомога. За даними джерела, будинок Сміта постраждав від пожежі, яка сталася поряд.

На щастя, постраждалих немає, нікого не ушпиталили. Наразі актор та його дружина Джада Пінкетт-Сміт уникають коментарів з цього приводу.

У 2011 році зіркове подружжя виставило на продаж цей маєток. Його площа становить понад 60 гектарів. Сміт очікував продати його за 42 мільйони доларів. Проте згодом сім’я вирішила залишити собі.

Раніше відомий голлівудський актор Вілл Сміт опублікував своє нове фото і зазначив, що наразі перебуває не в найкращій фізичній формі.

Після цього актор заявив, що починає худнути. Водночас фани підтримали його й навіть надіслали йому тисячі роликів про схуднення.