Про це вона зізналася в інтерв’ю журналу Harper’s Bazaar.
Співачка розповіла, що вперше звернула увагу на цілющі властивості меду, коли стала мамою. Вона вважає, що мед приносить користь не тільки їй, але й її дітям.
Наразі зірка розводить бджіл у своєму маєтку. Проте, захоплення Бейонсе може перетворитися у ще один її бізнес. Співачка зараз будує медоносну ферму.
“Зараз я будую медову ферму. У мене є навіть вулики на даху! І я дуже щаслива, що мої доньки матимуть приклад цих ритуалів від мене”, – зазначила співачка.
Бейонсе з чоловіком Джей-Зі є батьками трьох дітей, дев’ятирічної Блу Айві й чотирирічних близнюків Румі і Сера. А ще знаменита пара стала новими обличчями Tiffany & Co.
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