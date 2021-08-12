Американська співачка Бейонсе заявила, що будує велику медову ферму. А зараз вона займається бджільництвом вдома.

Про це вона зізналася в інтерв’ю журналу Harper’s Bazaar.

Співачка розповіла, що вперше звернула увагу на цілющі властивості меду, коли стала мамою. Вона вважає, що мед приносить користь не тільки їй, але й її дітям.

Наразі зірка розводить бджіл у своєму маєтку. Проте, захоплення Бейонсе може перетворитися у ще один її бізнес. Співачка зараз будує медоносну ферму.

“Зараз я будую медову ферму. У мене є навіть вулики на даху! І я дуже щаслива, що мої доньки матимуть приклад цих ритуалів від мене”, – зазначила співачка.

Бейонсе з чоловіком Джей-Зі є батьками трьох дітей, дев’ятирічної Блу Айві й чотирирічних близнюків Румі і Сера. А ще знаменита пара стала новими обличчями Tiffany & Co.

Нагадаємо, що американська співачка Бейонсе розповіла, як поєднує сценічне та приватне життя.