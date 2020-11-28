Акторка Єва Лонгорія чимало часу приділяє спортивним тренуванням, але цього разу її тренером став дворічний син Сантьяго.

Знаменитість показала миле відео тренувань на своїй Instagram-сторінці.

Лонгорія позує у спортивному топі, лосинах та кросівках. В одній руці акторка тримає гантелю, а в другій – руку свого Санті.

Мати та син ритмічно рухаються під музику та отримують задоволення від тренування.

“Сьогодні провела нове тренування, і Санті захотів взяти в ньому участь! Вибачте, у мене новий учитель!”, – написала зірка.

Шанувальники акторки у коментарях зазначили, що спільні тренування мами та сина виглядають дуже мило.

До речі, 45-річна Єва Лонгорія часто показує свої тренування. Завдяки спорту зірка має чудову форму.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Eva Longoria Baston (@evalongoria)