Про це розповідають #Букви.
Так, для свого виступу на Республіканському національному з’їзді Меланія Трамп вибрала темно-оливковий приталений піджак-куртку в стилі мілітарі з гострими широкими плечима і накладними кишенями і спідницю-олівець з колекції Alexander McQueen’s Resort 2020.
Одна тільки куртка продається за ціною близько 2450 доларів, хоча недавно ціну опустили до 1469 доларів в інтернет-магазині McQueen.
Фото: Michael Reynolds/EPA/Bloomberg via Getty Images
В мережі користувачі розкритикували вбрання, яке вибрала Меланія.
“Гестапо, сезон осінь-зима!”
“Кастро, Гітлер, Муссоліні, Меланія. Хтось ще помічає схожість цього Білого дому з найвідомішими диктаторами всіх часів?”
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Castro, Hitler, Mussolini, Melania. Anyone else notice the similarities between this White House and the most famous dictators of all time? It’s the White House – they have every Publicist/Stylist at their disposal. Every decision is a choice. There are no mistakes. This is important. Please vote and be on the correct side of history. #bidenharris2020
“Минулого разу Меланія вдягла куртку з написом, яка показала, як адміністрації (Білий дім) плювати на дітей в клітинах. Думаю, тепер Меланія показує, що вона відверта і горда фашистка”
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Last time Melania used a jacket to send a message, it was to show that the administration doesn’t care about children in cages. Guess she’s now signaling that she’s an out and proud fascist *shrug* ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ • #melaniatrump #flotus #rnc #fascism #fashion #military #myway #dietprada
“WeWoreWorldWar” (“Ми носимо Світову війну”)
- У 2018 році дружина президента США Дональда Трампа Меланія приїхала в Африку з шестиденним візитом. Вона зустрілася з кількома політиками і чиновниками, а також відвідала Національний парк Кенії. До кожної події Меланія ретельно вибирала вбрання, але через сонцезахисного головного убору трапився конфуз.