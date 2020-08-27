На з'їзді Республіканської партії з промовою виступила перша леді США Меланія Трамп. Її звернення і наряд викликали бурхливі обговорення в мережі.

Про це розповідають #Букви.

Так, для свого виступу на Республіканському національному з’їзді Меланія Трамп вибрала темно-оливковий приталений піджак-куртку в стилі мілітарі з гострими широкими плечима і накладними кишенями і спідницю-олівець з колекції Alexander McQueen’s Resort 2020.

Одна тільки куртка продається за ціною близько 2450 доларів, хоча недавно ціну опустили до 1469 доларів в інтернет-магазині McQueen.

Фото: Michael Reynolds/EPA/Bloomberg via Getty Images

В мережі користувачі розкритикували вбрання, яке вибрала Меланія.

“Гестапо, сезон осінь-зима!”

“Кастро, Гітлер, Муссоліні, Меланія. Хтось ще помічає схожість цього Білого дому з найвідомішими диктаторами всіх часів?”



“Минулого разу Меланія вдягла куртку з написом, яка показала, як адміністрації (Білий дім) плювати на дітей в клітинах. Думаю, тепер Меланія показує, що вона відверта і горда фашистка”



“WeWoreWorldWar” (“Ми носимо Світову війну”)