У мережі опублікували новий трейлер серіалу "ВандаВіжен" від стрімінгового сервісу Disney +.

Відео з’явилось на YouTube-каналі Marvel Studios.

Шестисерійний проєкт розповість про події, які відбувалися з Червоної Відьмою і Віженом після “Месників: Фінал”.

Супергерої Marvel Червона Відьма і Віжен живуть мирним сімейним життям, але незабаром починають підозрювати, що їх реальність зовсім не така, якою здається.

Ролі Червоної Відьми і Віжена, як і в повнометражних фільмах Marvel, виконали Елізабет Олсен і Пол Беттані. А режисером серіалу виступив Метт Шекман.

Прем’єра “ВандаВіжен” запланована на 15 січня 2021 року.