Про це пише Dazed.

Пісня вийшла напередодні випуску оновленого і розширеного видання альбому Прінса 1987 року “Sign O ‘The Times”, реліз якого відбудеться 25 вересня.

В альбом увійдуть ще безліч невиданих треків співака, зокрема, 60 композицій. Серед них буде і запис спільного лайв-виступу Прінса та джаз-музиканта Майлза Девіса.

ДОВІДКА. Прінс Роджерс Нельсон – американський музикант, співак, гітарист-віртуоз, мультиінструменталіст, автор пісень, композитор, продюсер, актор, режисер. Протягом більшої частини своєї кар’єри виступав під ім’ям Прінс, але використовував також і безліч псевдонімів. По всьому світу було продано більше 100 мільйонів копій його альбомів. Лауреат семи премій “Греммі”, премій “Оскар” і “Золотий глобус”. У 2004 році ім’я Прінса було внесено до Зали слави рок-н-ролу.