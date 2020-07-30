У Мережі опублікували перші кадри нового серіалу Райана Мерфі - Ratched ("Сестра Ретчед"), який став приквелом до фільму "Пролітаючи над гніздом зозулі".

Про це повідомляє Hollywood Reporter.

Серіал вийде 18 вересня на Netflix.

На опублікованих знімках фігурує Сара Полсон, яка виконає головну роль медсестри Мілдред Ретчед.

У стрічці також знялися Фінн Уіттрок, Шерон Стоун і Синтія Ніксон.

Дія серіалу розгортається в 1947 році. За сюжетом Мілдред відправиться в Північну Каліфорнію, де планує влаштуватися на роботу в провідній психіатричній лікарні. З’ясовується, що там над людьми проводять дивні експерименти. Маючи секретну місію, Мілдред проявляє себе як хороша медсестра, завдяки чому їй вдається завоювати авторитет. Але в її душі буде відбуватися щось темне.