Про це повідомляє Hollywood Reporter.
Серіал вийде 18 вересня на Netflix.
На опублікованих знімках фігурує Сара Полсон, яка виконає головну роль медсестри Мілдред Ретчед.
У стрічці також знялися Фінн Уіттрок, Шерон Стоун і Синтія Ніксон.
Дія серіалу розгортається в 1947 році. За сюжетом Мілдред відправиться в Північну Каліфорнію, де планує влаштуватися на роботу в провідній психіатричній лікарні. З’ясовується, що там над людьми проводять дивні експерименти. Маючи секретну місію, Мілдред проявляє себе як хороша медсестра, завдяки чому їй вдається завоювати авторитет. Але в її душі буде відбуватися щось темне.
- У 2018 році в США помер відомий режисер, дворазовий володар “Оскара” Мілош Форман, який зняв “Пролітаючи над гніздом зозулі”.