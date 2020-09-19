У Мережі опублікували раніше невидану пісню Прінса «I Need A Man»

Про це повідомляє NME.

Цей трек був написаний Прінсом в 1981 році для жіночого колективу The Hookers, який згодом був названий Vanity 6. Група випустила в 1982 році свій єдиний альбом, але пісня “I Need A Man” до нього не увійшла.

Через п’ять років Принс був настільки вражений виступом номінантки на премію Греммі Бонні Райтт на церемонії 1987 года, що запропонував співачці виконати перероблену версію “I Need a Man”, але співпраця музикантів так і не відбулася.