У Мережі опублікували раніше невидану пісню Прінса «I Need A Man»

Про це повідомляє NME.
Цей трек був написаний Прінсом в 1981 році для жіночого колективу The Hookers, який згодом був названий Vanity 6. Група випустила в 1982 році свій єдиний альбом, але пісня “I Need A Man” до нього не увійшла.
Через п’ять років Принс був настільки вражений виступом номінантки на премію Греммі Бонні Райтт на церемонії 1987 года, що запропонував співачці виконати перероблену версію “I Need a Man”, але співпраця музикантів так і не відбулася.
ДОВІДКА. Прінс Роджерс Нельсон – американський музикант, співак, гітарист-віртуоз, мультиінструменталіст, автор пісень, композитор, продюсер, актор, режисер. Протягом більшої частини своєї кар’єри виступав під ім’ям Прінс, але використовував також і безліч псевдонімів. По всьому світу було продано більше 100 мільйонів копій його альбомів. Лауреат семи премій “Греммі”, премій “Оскар” і “Золотий глобус”. У 2004 році ім’я Прінса було внесено до Зали слави рок-н-ролу.
- У серпні 2018 стало відомо, що 23 альбоми американського музиканта Прінса тепер доступні онлайн на YouTube, Spotify, Apple Music і інших сервісах. Загальний каталог включає близько 20 годин музики.