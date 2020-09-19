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У Мережі опублікували раніше невидану пісню Прінса «I Need A Man»

У Мережі опублікували раніше невидану пісню співака Прінса "I Need A Man".

Субота, 19 вересня 2020, 14:31

Про це повідомляє NME.

Цей трек був написаний Прінсом в 1981 році для жіночого колективу The Hookers, який згодом був названий Vanity 6. Група випустила в 1982 році свій єдиний альбом, але пісня “I Need A Man” до нього не увійшла.

Через п’ять років Принс був настільки вражений виступом номінантки на премію Греммі Бонні Райтт на церемонії 1987 года, що запропонував співачці виконати перероблену версію “I Need a Man”, але співпраця музикантів так і не відбулася.

ДОВІДКА. Прінс Роджерс Нельсон – американський музикант, співак, гітарист-віртуоз, мультиінструменталіст, автор пісень, композитор, продюсер, актор, режисер. Протягом більшої частини своєї кар’єри виступав під ім’ям Прінс, але використовував також і безліч псевдонімів. По всьому світу було продано більше 100 мільйонів копій його альбомів. Лауреат семи премій “Греммі”, премій “Оскар” і “Золотий глобус”. У 2004 році ім’я Прінса було внесено до Зали слави рок-н-ролу.

Теги: пісня, Принс

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