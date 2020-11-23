У мережу потрапили знімки смартфона OnePlus 9 Pro, який є однією з найбільш очікуваних новинок 2021 року.

Про це пише видання Engadget.

Видання підкреслює, що плоский дисплей OnePlus 8T не стане флагманом компанії наступного покоління.

Знімки кажуть, що дизайн OnePlus 9 Pro збереже вигнуту поверхню дисплея. Крім того, екран буде трохи менше – 6,55 дюймів. Тому 9 Pro може бути простіше у використанні, ніж його 6,7-дюймовий попередник.

Задня камера смартфона буде схожа на Galaxy Note 20, яка, за чутками, з’явиться в базовому OnePlus 9, хоча Pro матиме цілих чотири камери.

Про специфікаціях нового смартфона нічого не говориться, хоча очікується, що OnePlus буде використовувати наступне покоління високопродуктивних чіпів Qualcomm серії Snapdragon 800. Він також може похвалитися оновленими сенсорами камери.

Кажуть, що OnePlus представить 9 Pro в березні.