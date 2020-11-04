Про це пише New York Post.

Зазначається, що якимось чином люксового бренду вдалося розпродати всі колготки.

Instagram-аккаунт @diet_prada, що висвітлює різні курйози в світі моди, звернув увагу на новинку і зазначив:

“Питання до тих, хто заплатив 190 доларів за рвані колготки: ви в порядку?”

У коментарях до посту, користувачі Мережі висміяли колготки.

“За 190 доларів я очікував як мінімум розриви з логотипом GG”, “Мода офіційно мертва”, “Що? У мене є 6 старих розірваних пар, які я віддаю безкоштовно”, “Я поняття не мала, що всі ці роки я випереджала тенденцію, я думала, що я просто розорена і не можу дозволити собі нові колготки”, – писали вони.

  • Бренд Gucci назвали найпопулярнішим у світі. Наступними в ТОП-3 стали Nike та Off-White.