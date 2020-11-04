У Мережі висміяли рвані колготки від італійського будинку моди Gucci, які продаються за майже 5,5 тисяч гривень (190 доларів).

Про це пише New York Post.

Зазначається, що якимось чином люксового бренду вдалося розпродати всі колготки.

Instagram-аккаунт @diet_prada, що висвітлює різні курйози в світі моди, звернув увагу на новинку і зазначив:

“Питання до тих, хто заплатив 190 доларів за рвані колготки: ви в порядку?”

У коментарях до посту, користувачі Мережі висміяли колготки.

“За 190 доларів я очікував як мінімум розриви з логотипом GG”, “Мода офіційно мертва”, “Що? У мене є 6 старих розірваних пар, які я віддаю безкоштовно”, “Я поняття не мала, що всі ці роки я випереджала тенденцію, я думала, що я просто розорена і не можу дозволити собі нові колготки”, – писали вони.