Про це пише New York Post.
Зазначається, що якимось чином люксового бренду вдалося розпродати всі колготки.
Instagram-аккаунт @diet_prada, що висвітлює різні курйози в світі моди, звернув увагу на новинку і зазначив:
“Питання до тих, хто заплатив 190 доларів за рвані колготки: ви в порядку?”
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To whoever paid $190 for these @gucci pre-ripped tights… r u ok? #RippedInItaly • #gucci #tights #stockings #pantyhose #sheer #ripped #diy #diyprojects #tutorial #goth #punk #subculture #mfw #milanfashionweek #wiwt #ootd #madeinitaly #alessandromichele #wtf #expensive #luxury #fashion #confusing #lol #huh #soldout #luxuryfashion #dietprada
У коментарях до посту, користувачі Мережі висміяли колготки.
“За 190 доларів я очікував як мінімум розриви з логотипом GG”, “Мода офіційно мертва”, “Що? У мене є 6 старих розірваних пар, які я віддаю безкоштовно”, “Я поняття не мала, що всі ці роки я випереджала тенденцію, я думала, що я просто розорена і не можу дозволити собі нові колготки”, – писали вони.
- Бренд Gucci назвали найпопулярнішим у світі. Наступними в ТОП-3 стали Nike та Off-White.