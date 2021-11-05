Сергій Жадан та Юрій Гуржи випустили музичний альбом “Фокстроти” з голосами українських поетів. Зокрема, можна почути Михайля Семенка, Володимира Сосюру, Павла Тичину та інших.

Альбом доступний на YouTube-каналі Мистецького арсеналу.

Український письменник Сергій Жадан та музикант Юрій Гуржи презентували спільний проєкт – альбом “Фокстроти” з голосами українських поетів, що жили сто років тому.

“Ми опинилися перед викликом, який самі для себе й створили. Ми наспівали підручник з української літератури. Сьогодні ви почуєте музичну історію, яка, на жаль, не сталася за життя поетів, чиї слова ми співаємо. Але, як відомо, поети вміють слухати та по смерті. Тож хай ця подорож триває і для них”, – йдеться в описі проєкту.

До альбому увійшли 10 треків та анімація.

“Ми іноді дивовижно не помічаємо, наскільки поезія, яку прийнято називати класичною, хрестоматійною, насправді є сучасною й живою. У нас були великі поети, вони писали пластичні й музичні тексти, які хочеться співати й декламувати. Чим ми, власне, й займаємось”, – пояснив Сергій Жадан.



У композиціях використали тексти та фонограми записів Миколи Бажана, Михайля Семенка, Гео Шкурупія, Павла Тичини, Олекси Влизька, Філіппо Томмазо Марінетті, Володимира Сосюри, Раїси Троянкер, Наталі Ужвій, Леоніда Первомайського, Сергія Жадана та інших.

Крім записів голосів, у піснях використали звуки друкарських машинок та інших предметів, що належали мешканцям харківського Будинку “Слово”. Саме в цій будівлі свого часу оселилися найкращі поети українського двадцятого століття.

Так, перший трек починається зі скрипу сходів будинку “Слово”.