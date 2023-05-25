Вийшов головний і повний трейлер кінострічки "Барбі". Також творці фільму назвали імена артистів, які заспівають для саундтреку.

Джерело: Marie Claire.

Зазначається, що режисеркою і співавтором сценарію виступила Грета Гервіг, яка працювала над фільмами “Леді-Птаха” і “Маленькі жінки”.

Творці “Барбі” кажуть, що це глядачам слід очікувати мікс фентезі, комедії та мелодрами. Фільм має довгу історію. Виробник ляльки — компанія Mattel — загалом починає її з 1959 року, коли перша Барбі потрапила на прилавки магазинів. Проте Mattel, яка володіє правами на ляльку, вирішила знімати фільм разом із Sony у 2015 році. Тоді компанії ніяк не могли погодити кандидатуру головної героїні. Зокрема, на роль Барбі претендували Емі Шумер та Енн Гетевей.

Як зауважили у виданні, з часом збіг термін контракту і фільм “Барбі” запропонували студії Warner Bros. Робота стартувала, коли режисеркою призначили Грету Гервіг. Вона переписала сценарій, на роль Барбі взяла Марго Роббі, на роль Кена — Райана Гослінга. Фільм почали знімати у 2022 році.

За сценарієм, Барбі кидає ідеальну країну Барбіленд і вирушає у світ людей, де дізнається про зовсім інші стандарти життя. За словами творців кінострічки, “невідповідність нормам краси – це вирок у Барбіленді. Натомість серед людей, щоб бути щасливою, потрібно мати зовсім інший набір якостей”.

Повідомляється, що Хелен Міррен стане оповідачем. Вілл Фаррелл виконає роль генерального директора Mattel. А співачка Дуа Ліпа зіграє Барбі-Русалку та заспіває у фільмі. У саундтреку стрічки зазначені Нікі Мінаж, Lizzo, Ice Spice, Ava Max, PinkPantheress та інші. Продюсером альбому став Марк Ронсон.

Barbi Album з’явиться 21 липня — у день прем’єри фільму.