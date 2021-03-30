Відео з’явилося на Youtube-каналі компанії.

Про знімання культового хоррору раніше оголосив комедійний актор Кріс Рок. За словами актора, він знайшов спосіб вдихнути друге життя у культову історію про Джона Крамера. Дев’ята частина стрічки вийде у прокат під назвою “Спіраль”.

За сюжетом, детектив Ізекіль Зік Бенкс (Кріс Рок), який живе в тіні свого видатного батька (Семюел Л. Джексон), з новим напарником розслідуватиме серію жорстоких убивств. Тоді в його житті розпочнеться нова гра на межі життя і смерті.

Прем’єра стрічки запланована на 20 травня 2021 року.

Режисером стрічки став один із творців оригінальної “Пили” Даррен Лінн Босман.