У мережі з’явився тизер продовження серіалу «Декстер», – відео

Трейлер з’явився у Twitter каналу Showtime.

У попередньому сезоні маніяк, якого зіграв Майкл С. Холом, оселився в Айрон-Лейк на півночі штату Нью-Йорк та припинив карати злочинців. Однак така кінцівка розчарувала шанувальників серіалу.

У новому ролику зазначається, що маніяк Декстер все ще живе у віддаленому місці. Серійний вбивця не з’явився у тизері, але глядачі почули його голос. Декстер натякнув, що готовий знову вбивати поганих хлопців.

“Немає нічого кращого, ніж повернутися до природи. Своєї природи”, – сказав Декстер.

Дати прем’єри у дев’ятого сезону культового серіалу, до якого увійдуть десять епізодів, поки немає.