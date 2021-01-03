Після довгого перебування на Netflix комедійний серіал "Офіс" повернувся на NBCUniversal і тепер транслюватиметься на стрімінговій платформі Peacock. Щоб відсвяткувати цей крок, сервіс представив "холодне інтро", яке не ввійшло в шоу, натхненне культовим фільмом братів Вачовскі "Матриця".

Про це повідомляє HYPEBEAST.

У знятому для дев’ятого сезону серіалу “холодному інтро” (перехід безпосередньо до розповіді на початку шоу до того, як будуть показані початкові титри) розігрується ще один ретельно продуманий жарт Джима і Пем над Дуайтом – на цей раз за мотивами популярного блокбастера братів Вачовскі “Матриця”.

Відео починається з того, що Дуайт сидить в кріслі менеджера і бачить двох чорних кішок, що проходять повз його двері. У світі “Матриці”, як відомо, поява чорного кота в полі зору означала дежавю. Потім йому приносять пакет з телефоном, який дзвонить. Дуайт бере слухавку і невідомий голос говорить йому піти на склад і уникати двох чоловіків біля стійки реєстрації, одягнених як агент Сміт.

Коли Дуайт приходить туди, він зустрічає персонажа Х’ю Дейна, який тепер стверджує, що він Дорфеус, брат Морфеуса. Потім Дейн каже відому фразу про червону і синю таблетку. Все це Джим і Пем знімають на відео. На подив пари, Дуайт вибирає синю таблетку, пояснюючи, що він вважав за краще б залишитися в світі, в якому знаходиться зараз, тому що вперше в своєму житті він нарешті щасливий. В кінці Джим поспішає, щоб зупинити Дуайта від прийому потенційно шкідливої ​​таблетки.