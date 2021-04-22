Відео опублікували видання GameXplain, а також IGN, Game Informer і GameSpot.

Сюжет гри присвячений пригодам астронавтки Селени, яка приземляється на загадковій планеті Атропос й змушена багаторазово переживати одну і ту ж подію. Після загибелі від щупалець монстра вона потрапляє у часову петлю і переноситься за кілька секунд до аварії в незвідані землі планети, які наповнені різноманітними ворогами.

Гра починається з класичного навчання на ходу, знайомить з інтерфейсом і трохи занурює в історію. Перший бій починається на шостій хвилині гри. А на останніх кадрах видно досить масштабну карту.

У грі з’явилися нові види зброї та антагоністи, а ближче до кінця з’являються паразити та інопланетні символи.

Returnal вийде 30 квітня ексклюзивно для PS5.