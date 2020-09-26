Перші фото показала старша дочка актора, Айріс.

Тижнем раніше стало відомо, що Джуд Лоу став батьком вшосте.

Шостого малюка акторові народила його 33-річна дружина Філіпа Коан. Це її перша дитина.

У серпні фанати актора чекали новин про народження ще однієї дитини Лоу, але актор розповів про це лише 15 вересня під час одного їх вечірніх шоу Джиммі Феллона. Тоді він довго захопливо розповідав про садівництво і лише під кінець бесіди згадав про те, що знову став татом.

“О! І на додачу до всього у мене народилася дитина. Ну ось і все”, – поділився своєю радістю Лоу.

Він зазначив, що радий народженню малюка, адже нарешті може насолодитися часом, проведеним разом з ним.

Якої статі малюк – невідомо. Можна лише припустити, що це дівчинка.

До слова, старшому сина актора, Рафферті, 23 роки. Далі у нього 19-річна дочка Айріс. Також в актора є 17-річний син Руді, 10-річна дочка Софія і 5-річна дочка Ада.