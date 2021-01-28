У мережі опублікували першу фотографію зі зйомок нового байопіку "Спенсер", який розповість про принцесу Діану.

Про це повідомляє Deadline.

Принцесу Діану в новому фільмі режисера Пабло Ларраін зіграє Крістен Стюарт. Зокрема, знімальна команда поділилася першим її знімком в образі леді Ді.

Дія стрічки відбувається в королівському маєтку Сандрінгем в Норфолку протягом трьох днів, на Різдво на початку 1990-х років. Саме тоді принцеса Діана вирішила розлучитися з принцом Чарльзом.

Зйомки фільму проходять в Німеччині і Великобританії.

“Спенсер – це занурення в дуже емоційну історію про те, ким була Діана в поворотній момент в її житті. Це матеріальна сума складових, яка починається з її прізвища – Спенсер. Це болісне зусилля для неї, повернутися до себе, але Діана намагається зберегти те, що для неї означає вона сама”, – прокоментувала Стюарт фільм.

Прем’єра стрічки може відбутися восени 2021 року, а для широкої аудиторії вона вийде у 2022-му.

Варто зазначити, що у 2022 році виповнюється 25 років з дня смерті Діани.