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У Мережі з'явився другий трейлер фільму Олега Сенцова «Номери»

У Мережі опублікували другий трейлер художнього фільму "Номери" режисерів Олега Сенцова і Ахтема Сеітаблаєва.

Четвер, 24 вересня 2020, 13:47

Ролик опубліковано на YouTube-каналі дистриб’ютора “86PROKAT”.

Художній фільм “Номери”, що був створений за однойменною п’єсою Олега Сенцова, розповідає про ув’язнене суспільство, яке намагається побороти свої страхи та отримати свободу.

У світі “Номерів” все підпорядковується суворій системі й верховному правителю – Нулю. Десять героїв вже звикли бігти по колу та робити все відповідно до книги Правил. У них немає можливості вибирати, як жити й кого любити. Але життя змінюється з появою нового жителя, якому не відомі чинні закони. Це руйнує спокій пасивної влади. Раптово непохитна віра “Номерів” розколюється на шматки. Вони хочуть самостійно вирішувати свою долю, отримати імена і створити новий світ, де будуть панувати їхні закони.

У фільмі знялися Олександр Ярема, Ірина Мак, Віктор Жданов, Лорена Колібабчук, Денис Роднянський, Олена Узлюк, Євген Черніков, Агата Ларіонова, Олександр Бегма, Марія Смолякова, Максим Девізоров, Євген Лебедін, Олег Карпенко, Олександр Лаптій та Віктор Андрієнко.

В український прокат стрічка вийде 19 листопада 2020 року.

  • У лютому був опублікуваний перший трейлер фільму “Номери”, над яким працювали режисери Олег Сенцов і автор “Захара Беркута” Ахтем Сеітаблаєв.
Теги: Номери, Олег Сенцов, трейлер, фільм

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