Відео з’явилося на YouTube-каналі платформи.

Головну роль у фільмі виконав Кріс Пратт. Також в картині знялися Івонн Страховськи, Дж. К. Сіммонс, Едвін Ходж, Сем Річардсон, Кіт Пауерс, Сейшелл Гебріел, Мері Лінн Райскаб й інші.

За сюжетом з 2051 року одного разу прибувають військкоми, щоб рекрутувати новобранців на війну з прибульцями, яка у майбутньому в самому розпалі. У число призовників потрапляють зразковий сім’янин і шкільний вчитель Ден Форестер, а також геніальна вчена та її батько.

Режисер фільму – Кріс МакКей (“Лего Фільм: Бетмен”). Сценарист – Зак Дін (“24 години на життя”).

Прем’єра відбудеться на платформі 2 липня.