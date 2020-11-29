На честь святкування одного мільярда переглядів кліпу на пісню Біллі Айлиш "Bad Guy" YouTube і Google Creative Lab створили перше в світі "нескінченне" музичне відео — мешап з більш ніж 17 000 каверів треку.

Про це пише The Verge.

Якщо перейти на billie.withyoutube.com, відкривається оригінальний музичний відеокліп “Bad Guy” з обкладинками з обох сторін, розташований на тлі сотень крихітних мініатюр відео, які плавають в чорній порожнечі.

При переході від одного відео до іншого, друге буде відтворювати ту ж частку, на якій зупинилося перше – таким чином пісня не переривається, а перетікає з одного кавера в інший. Коли ставите на паузу, відображається статистика про те, скільки каверів ви подивилися і скільки разів програли повний цикл пісні.

Крім того, творці зробили для зручності різні теги. Є передбачувані ключові слова – такі, як гітара, хор і жести (для каверів на мові жестів), а також деякі більш кумедні варіанти – ASMR, кішка і іграшкове курча.