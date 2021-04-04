Про це пише американський журнал The Hollywood Reporter.

“Космічний джем: Нове покоління” – сиквел фільму 1996 року. Там знову з’являться мультяшні герої Looney Tunes і баскетболіст Леброн Джеймс з “Лос-Анджелес Лейкерс”, чотириразовий чемпіон NBA і найрезультативніший гравець національного чемпіонату США.

За сюжетом баскетболіст Леброн Джеймс і його син потрапляють в віртуальну реальність, де на чолі всього – штучний інтелект (Дон Чіддл). Врятуватися герої зможуть тільки перемігши в баскетбольному матчі команду, створену штучним інтелектом. Допомагати Джеймсу будуть герої мульт всесвіту Looney Tunes.

В оригінальному фільмі 1996 роки зіграв суперзірка NBA Майкл Джордан.

“Космічний джем 2: Нове покоління” буде доступний на HBO Max протягом 31 дня після виходу в прокат 16 липня.