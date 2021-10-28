Ролик з’явився на YouTube-каналі дистриб’юторської компанії Silverbird Film Distribution.

Вбивство Гуччі організувала його колишня дружина Патріція Реджіані у 1995 році. Пізніше преса охрестила її “чорною вдовою”. Жінку засудили до 18 років у в’язниці.

Роль Мауріціо у стрічні зіграв Адам Драйвер, а Патриції – Леді Гага.

У головних ролях також знялися Аль Пачіно, Джеремі Айронс, Джаред Лето, Сальма Хайек, Рів Карні й Джек Х’юстон. Режисером стрічки виступив Рідлі Скотт.

У тизері Гуччі порівнює однойменний бренд із пирогом.

“Gucci немов пиріг. Спершу ти пробуєш шматочок, потім хочеш ще, а потім бажаєш усю страву для себе”, — каже герой Драйвера.

А Реджані заявляє, що “Гуччі не потрібна кров”.

Прем’єра стрічки в Україні відбудеться 25 листопада.