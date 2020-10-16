Ролик опубліковано на YouTube-каналі кінокомпанії.
Дія картини відбувається в Англії в 1840-і роки. За сюжетом, молода дівчина-палеонтолог наймається доглядальницею до багатої жительки Лондона. Згодом їхні стосунки починають розвиватися, набуваючи несподіваного характеру.
Режисером фільму виступив Френсіс Лі. Головні ролі зіграли Сірша Ронан і Кейт Вінслет. У стрічці також знялися Фіона Шоу, Джемма Джонс і Джеймс МакАрдл.
Очікується, що фільм стане одним з головних претендентів на “Оскар” за підсумками 2020 року.
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