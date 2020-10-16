Кінокомпанія Lionsgate показала новий трейлер ЛГБТ-драми "Амоніт", головні ролі в якій зіграли Сірша Ронан і Кейт Вінслет.

Ролик опубліковано на YouTube-каналі кінокомпанії.

Дія картини відбувається в Англії в 1840-і роки. За сюжетом, молода дівчина-палеонтолог наймається доглядальницею до багатої жительки Лондона. Згодом їхні стосунки починають розвиватися, набуваючи несподіваного характеру.

Режисером фільму виступив Френсіс Лі. Головні ролі зіграли Сірша Ронан і Кейт Вінслет. У стрічці також знялися Фіона Шоу, Джемма Джонс і Джеймс МакАрдл.

Очікується, що фільм стане одним з головних претендентів на “Оскар” за підсумками 2020 року.