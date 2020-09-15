Відео опубліковано на YouTube-каналі всесвіту “Зоряних воєн”.
В ролях в новій картині за мотивами “Зоряних воєн” можна побачити Джанкарло Еспозіто, Джину Карано, а також Педро Паскаля і Карла Везерс.
За сюжетом нового сезону Мандалорець спробує повернути Дитя на його рідну планету.
Очікується, що в другому сезоні з’являться Бо-Катан, Боба Фетт та інші відомі герої франшизи.
Прем’єра другого сезону повинна відбутися на стримінговому сервісі Disney + 30 жовтня.
Виконавчим продюсером нового сезону, як і раніше залишається Джон Фавро.
- Раніше студія Disney представила перший трейлер серіалу “Мандалорець” (The Mandalorian), знятого за всесвітом “Зоряних воєн”.