Disney + показав перший трейлер нового сезону "Мандалорця", в якому головні герої відправляються в нову пригоду.

Відео опубліковано на YouTube-каналі всесвіту “Зоряних воєн”.

В ролях в новій картині за мотивами “Зоряних воєн” можна побачити Джанкарло Еспозіто, Джину Карано, а також Педро Паскаля і Карла Везерс.

За сюжетом нового сезону Мандалорець спробує повернути Дитя на його рідну планету.

Очікується, що в другому сезоні з’являться Бо-Катан, Боба Фетт та інші відомі герої франшизи.

Прем’єра другого сезону повинна відбутися на стримінговому сервісі Disney + 30 жовтня.

Виконавчим продюсером нового сезону, як і раніше залишається Джон Фавро.