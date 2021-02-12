Фото опублікував канал Channel 5. Детальніше пише Variety.
Серіал розповість про події останніх місяців життя Болейн перед стратою, коли вона кинула виклик патріархальному британському суспільству і щосили намагалася забезпечити майбутнє своєї доньки, майбутньої королеви Єлизавети I.
“Анна Болейн “- чи не найсміливіший проєкт Channel 5. Торік його гаряче обговорювали, коли творці оголосили кастинг та ім’я головної героїні. Це один з небагатьох випадків, коли темношкіра акторка грає роль представниці англійської аристократії.
Крім Джоді Тернер-Сміт у проєкті знялися Паапа Ессьеду (брат королеви Джордж Болейн), Марк Стенлі (Генріх VIII) і Лола Петтікрю (в ролі третьої дружини короля Джейн Сеймур).
Виробництвом серіалу також займалися студії Fable Pictures і Sony Pictures Television. Режисером виступив Лінсі Міллер (“Падіння в мертві води”), сценаристом — Ів Хеддервік Тернер.
Фільмування серіалу завершилося в грудні 2020 року в Йоркширі. Прем’єра запланована на кінець цього року.
- Раніше повідомлялося, що один з авторів популярного серіалу “Рік і Морті” Ден Хармон анонсував новий анімаційний проєкт для Fox Entertainment.