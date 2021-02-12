У Мережі з'явився перший кадр майбутнього мінісеріалу "Анна Болейн" про долю другої дружини англійського короля Генріха VIII Тюдора та матері Єлизавети I Англійської. Головну роль у ньому зіграла темношкіра акторка Джоді Тернер-Сміт.

Фото опублікував канал Channel 5. Детальніше пише Variety.

Серіал розповість про події останніх місяців життя Болейн перед стратою, коли вона кинула виклик патріархальному британському суспільству і щосили намагалася забезпечити майбутнє своєї доньки, майбутньої королеви Єлизавети I.

“Анна Болейн “- чи не найсміливіший проєкт Channel 5. Торік його гаряче обговорювали, коли творці оголосили кастинг та ім’я головної героїні. Це один з небагатьох випадків, коли темношкіра акторка грає роль представниці англійської аристократії.

Крім Джоді Тернер-Сміт у проєкті знялися Паапа Ессьеду (брат королеви Джордж Болейн), Марк Стенлі (Генріх VIII) і Лола Петтікрю (в ролі третьої дружини короля Джейн Сеймур).

Виробництвом серіалу також займалися студії Fable Pictures і Sony Pictures Television. Режисером виступив Лінсі Міллер (“Падіння в мертві води”), сценаристом — Ів Хеддервік Тернер.

Фільмування серіалу завершилося в грудні 2020 року в Йоркширі. Прем’єра запланована на кінець цього року.