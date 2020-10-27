Ролик опубліковано на YouTube-каналі платформи.

Прем’єра нового сезону серіалу відбудеться 31 грудня нинішнього року.

Netflix покаже вісім одногодинних епізодів, присвячених переважно битві Сабріни Спеллман, роль якої, як і в минулих сезонах, виконала Кірнан Шипка, проти страшної нечисті, випущеної Фаустом Блеквудом, якого зіграв Річард Койл.