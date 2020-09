Ролик опубліковано у Twitter-акаунті стрімінгового сервісу CBS All Access.

Вже близько року компанія CBS Television Studios знімає мінісеріал “Протистояння” з 9 епізодів, в основі сюжету якого — однойменний роман Стівена Кінга, опублікований в 1978 році.

За сюжетом, з секретної лабораторії уряду США на волю вибралася нова форма грипу, і пандемія знищила 99% всього людства. На тлі кризи з’явилася так звана “чорна людина”, що кличе себе Рендаллом Флеггом. Його вважають посланцем диявола.

Флегг починає збирати навколо себе залишки людства та розміщується в Лас-Вегасі. Інші люди організовують “Вільну зону” в одному з провінційних містечок під супроводом 108-річної посланниці Матінки Абігейл та готуються знищити Флегга.

Good Vs. Evil. Where do you stand? Based on the book by Stephen King, #TheStand premieres December 17, only on CBS All Access. pic.twitter.com/NaoTgdEybd

— CBS All Access (@CBSAllAccess) August 31, 2020