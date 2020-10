Ролик опубліковано на YouTube-каналі кінокомпанії.

Режисером картини виступив Гебріел Рендж. Головну роль виконав актор і музикант Джонні Флінн. У стрічці також знялися Марк Марон і Джина Мелоун.

Сюжет фільму оповідає про молодого Боуї і його творчий шлях, починаючи з першого візиту в США в 1971 році.

Творці картини вирішили назвати її Stardust в честь одного з сценічних образів музиканта – Зіггі Стардаста з глем-рок альбому The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars.

У прокат картина вийде 25 листопада.

ДОВІДКА. Девід Боуї – британський рок-співак і автор пісень, а також продюсер, звукорежисер, художник і актор. Протягом своєї кар’єри він продав більше 136 млн платівок, тим самим увійшовши в десятку найуспішніших артистів в історії популярної музики Великобританії.

Шість його альбомів входять в список “500 найкращих альбомів усіх часів” за версією журналу Rolling Stone. У 2004 р журнал Rolling Stone поставив його на 39-е місце в списку “100 найвидатніших виконавців рок-музики всіх часів” і на 23-е місце в списку “100 найкращих вокалістів всіх часів”.

Його останнім студійним альбомом став Blackstar, випущений 8 січня 2016 року. Музикант помер від раку, з яким боровся протягом півтора років.