Ролик опубліковано на YouTube-каналі студії.

Стрічку поставив Саймон Маккуойд, а продюсером виступив Джеймс Ван.

Головні ролі виконали Джош Лоусон, Джессіка МакНемі, Хіроюкі Санада, Джо Таслім і інші.

“Боєць MMA Коул Янг, постійний учасник поєдинків за гроші, нічого не знає про своє походження, і вже тим більше не підозрює, чому імператор Зовнішнього Світу Шан Цзун відправив за ним свого кращого бійця, кріоманта Саб-Зіро. Турбуючись про безпеку своєї родини, Коул відправляється на пошуки Соні Блейд за вказівкою Джакса, майора збройних сил, у якого є така ж дивна позначка у вигляді дракона, яку Коул носить з народження. Коул виявляється в храмі Лорда рейди, Старшого Бога і захисника Земної Царства, він надає притулок тим, хто носить мітку дракона. Коул починає тренуватися разом з досвідченими бійцями Лю Каном, Кун Лао і Кано. Йому належить битися разом з чемпіонами Землі проти ворогів із Широкого Світу. Чи зможе Коул вчасно розбудити колосальну силу, заховану в його душі, щоб не тільки захистити свою сім’ю, а й зупинити Зовнішній Світ назавжди?” – йдеться в описі фільму.

У трейлері показали багатьох персонажів, у тому числі Джакса, Саб-Зіро, Скорпіона, Соню Блейд, Рейдена, Шан Цзун та інших.