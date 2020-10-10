У Мережі з'явився перший трейлер серіалу «Протистояння» за Стівеном Кінгом

Ролик розміщений на YouTube-каналі CBS.

Режисером дев’ятисерійного проєкту став Джош Бун. У серіалі знялися Олександр Скарсгард, Хізер Грем, Нат Вулф, Джеймс Марсден, Ембер Херд, Вупі Голдберг та інші актори.

За даними видання USA TODAY, за сюжетом велика частина населення Землі загинула через страшний вірус, який вирвався на свободу з лабораторії. Деяким вдалося пережити жахливу пандемію, але вони розділилися на дві ворогуючі між собою громади, що представляють добро і зло. На світлій стороні виявляється Матушка Абігейл, а на темній стороні – Людина в чорному.

Перша серія “Протистояння” вийде на телеканалі CBS 17 грудня.