Covid-19 Україна

оновлено 10.10.2020 о 14:02

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У Мережі з'явився перший трейлер серіалу «Протистояння» за Стівеном Кінгом

Американський телеканал CBS опублікував перший трейлер серіалу "Протистояння", який є екранізацією однойменного роману Стівена Кінга.

Субота, 10 жовтня 2020, 14:42

Ролик розміщений на YouTube-каналі CBS.

Режисером дев’ятисерійного проєкту став Джош Бун. У серіалі знялися Олександр Скарсгард, Хізер Грем, Нат Вулф, Джеймс Марсден, Ембер Херд, Вупі Голдберг та інші актори.

За даними видання USA TODAY, за сюжетом велика частина населення Землі загинула через страшний вірус, який вирвався на свободу з лабораторії. Деяким вдалося пережити жахливу пандемію, але вони розділилися на дві ворогуючі між собою громади, що представляють добро і зло. На світлій стороні виявляється Матушка Абігейл, а на темній стороні – Людина в чорному.

Перша серія “Протистояння” вийде на телеканалі CBS 17 грудня.

Теги: відео, Протистояння, трейлер, фільм, Стивен Кинг

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