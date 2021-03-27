Ролик опубліковано на YouTube-каналі HBO Max.

Картина стане перезапуском історії, а не продовженням хіта Девіда Ейра, що вийшов в 2016 році. Деталі про новий фільм поки не відомі.

Але очікується, що в новій стрічці агент розвідки Аманда Воллер (Віола Девіс) збере оновлену команду суперзлодіїв. Серед них будуть Харлі Квінн (Марго Роббі), Король акул (Сильвестр Сталлоне), Людина-в-горошок (Давид Дастмалчян) і Дедшот (Ідріс Ельба).

Режисером картини виступив Джеймс Ганн, який працював над кінофраншизою “Вартові Галактики”, заснованої на коміксах Marvel. Серед виконавчих продюсерів – Зак Снайдер.

Фільм вийде в світовий прокат 28 липня цього року, в цей день він також стане доступний на платформі HBO Max.