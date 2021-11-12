Кінокомпанія Focus Features випустила перший тизер фільму ”Абатство Даунтон: Нова ера”, який стане другою повнометражною картиною.

Відео з’явилося на YouTube-каналі компанії.

Фільм продовжить розповідь, розпочату в серіалі ”Абатство Даунтон” і повнометражному фільмі, який вийшов кілька років тому.

Головними героями картини, як і раніше, будуть члени аристократичного сімейства Кроулі, які живуть у мінливому світі.

Сценаристом та шоураннером усіх проєктів виступає британський письменник Джуліан Феллоуз.

З тизеру випливає, що продовженні знявся практично весь основний акторський склад, зокрема Г’ю Бонневілль, Мішель Докері, Лора Кармайкл та Джим Картер.

Деталі сюжету поки не розкриваються, проте відомо, що Том Бренсон одружується зі своєю новою обраницею — покоївкою Люсі Сміт, з якою він познайомився у попередньому фільмі.