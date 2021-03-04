У мережі з'явився тизер другого спеціального випуску популярного мультсеріалу "Південний Парк", який буде присвячений вакцинації проти COVID-19.

Ролик опубліковано на YouTube-каналі South ParQ Studios.

Перший спецвипуск “Південного парку”, який був присвячений пандемії коронавірусу, вийшов в етер 30 вересня.

Очікується, що другий епізод буде заснований на поточних глобальних реаліях в умовах соціально дистанційованого життя, розказаних через зухвалий гумор, характерний для “Південного парку”.

Судячи з трейлера, в місті Південний парк розпалюються пристрасті. У мешканців спостерігається дуже високий попит на вакцину проти коронавірусу. Хтось пропонує Картману гроші, щоб отримати її без черги, а Баттерс приєднується до прихильників “Lil QTies”, яка уособлює теорію змови Qanon, щоб просто для різноманітності піти з дому. При цьому всі герої покірно носять маски.

Часовий спецвипуск отримав назву South ParQ Vaccination Special і крім Comedy Central буде також показаний на MTV2. Прем’єра відбудеться 10 березня.