Ролик опубліковано на YouTube-каналі сервісу.

У трейлері казахстанський журналіст Борат Сагдиев знову відправляється в Америку, але тепер його впізнають на вулицях, тому він змушений маскуватися.

Фільм вийде 23 жовтня в онлайн-кінотеатрі Amazon Prime.

Зазначимо, що другу частину “Бората” знімали таємно під час самоізоляції через епідемію коронавірусу.

Оригінальний фільм під назвою “Борат: вивчення американської культури на благо славного народу Казахстану”, який вийшов в обмежений прокат в 2006 році, став комерційним хітом, зібравши 262 мільйони доларів в прокаті. Крім того, Коен отримав “Золотий глобус” за роль головного героя, а сценарій був номінований на “Оскар”.