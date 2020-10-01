Ролик опубліковано на YouTube-каналі сервісу.
У трейлері казахстанський журналіст Борат Сагдиев знову відправляється в Америку, але тепер його впізнають на вулицях, тому він змушений маскуватися.
Фільм вийде 23 жовтня в онлайн-кінотеатрі Amazon Prime.
Зазначимо, що другу частину “Бората” знімали таємно під час самоізоляції через епідемію коронавірусу.
Оригінальний фільм під назвою “Борат: вивчення американської культури на благо славного народу Казахстану”, який вийшов в обмежений прокат в 2006 році, став комерційним хітом, зібравши 262 мільйони доларів в прокаті. Крім того, Коен отримав “Золотий глобус” за роль головного героя, а сценарій був номінований на “Оскар”.
- Раніше стало відомо, що прем’єра сиквела комедії “Борат” з Сашею Бароном Коеном відбудеться в кінці жовтня – напередодні президентських виборів в США.