Відео опубліковано на YouTube-каналі NEON.

Режисеркою і сценаристкою стала Джулії Дюкорно (“Сире”, “Будинок з прислугою”).

У головних ролях знімалися Агата Руссель і Венсан Ліндон.

Фільм починається зі сцени в аеропорту, де митні інспектори забирають молоду людину з синцями на обличчі. Він стверджує, що його звуть Адріан Легран – це дитина, яка зникла десять років тому і яку батько потім забирає додому. У цей час в регіоні відбувається серія жахливих вбивств. Героїня на ім’я Алексія, модель в автосалоні, має всі характеристики ідеальної жертви.

Прем’єра “Титана” відбудеться на Каннському кінофестивалі наступного місяця. Картина претендує на “Золоту пальмову гілку”.