Два промо майбутнього інтерв’ю опубліковані на YouTube-каналі CBS.

У нарізці кадрів Опра говорить, що пара розповіла їй “шокуючі речі” і попереджає, що в інтрев’ю не було табуйованих тем.

В обох промо-роликах принц Гаррі каже про свою покійну матір, принцесу Діану, і згадує, як непросто вона переживала увагу преси в останні роки свого життя.

“Я не можу навіть уявити, як їй було переживати цей процес поодинці стільки років назад, тому що для нас це було неймовірно важко – але ми хоча б були разом. Я просто радий і щасливий сидіти тут і розмовляти з вами, коли моя дружина поруч зі мною”, – сказав він.

Один з найяскравіших моментів промо – питання Опри Меган Маркл “Ви мовчали або вас змусили мовчати?”.

Рішення дати інтерв’ю приц Гаррі і Меган Маркл прийняли через рік після того, як відійшли від королівських обов’язків і оголосили, що будуть заробляти на життя самостійно.

Повна розмова пари з Опрою Вінфрі вийде на CBS 7 березня.