Два промо майбутнього інтерв’ю опубліковані на YouTube-каналі CBS.
У нарізці кадрів Опра говорить, що пара розповіла їй “шокуючі речі” і попереджає, що в інтрев’ю не було табуйованих тем.
В обох промо-роликах принц Гаррі каже про свою покійну матір, принцесу Діану, і згадує, як непросто вона переживала увагу преси в останні роки свого життя.
“Я не можу навіть уявити, як їй було переживати цей процес поодинці стільки років назад, тому що для нас це було неймовірно важко – але ми хоча б були разом. Я просто радий і щасливий сидіти тут і розмовляти з вами, коли моя дружина поруч зі мною”, – сказав він.
Один з найяскравіших моментів промо – питання Опри Меган Маркл “Ви мовчали або вас змусили мовчати?”.
Рішення дати інтерв’ю приц Гаррі і Меган Маркл прийняли через рік після того, як відійшли від королівських обов’язків і оголосили, що будуть заробляти на життя самостійно.
Повна розмова пари з Опрою Вінфрі вийде на CBS 7 березня.
- Раніше британський принц Гаррі заявив, що відійшов від своїх королівських обов’язків, оскільки “токсична” британська преса руйнувала його психічне здоров’я. При цьому він додав, що не поставив хрест на своїй державній службі.