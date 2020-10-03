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У Мережі з’явився трейлер фентезійного фільму «Відьми»

У Мережі опублікували новий трейлер фентезійного фільму "Відьми".

Субота, 3 жовтня 2020, 23:11

Ролик опубліковано на YouTube-каналі студії Warner Bros. Pictures.

Режисером фільму виступив оскароносний Роберт Земекіс, відомий за фільмами “Назад в майбутнє”, “Форрест Гамп” та іншим.

Картина “Відьми” заснована на однойменній книзі Роальда Даля. Вона розповідає історію про хлопчика-сироту, який відправляється в 1967 році з бабусею на курорт і стикається в готелі з відьмами, що посходились на шабаш.

Головні ролі у фільмі виконали Енн Хетеуей, Октавія Спенсер і Стенлі Туччі, а голосом оповідача в оригіналі став комік Кріс Рок.

Картина вийде на стрімінговому сервісі HBOMax напередодні Хеллоуїна – 22 жовтня.

Теги: відео, Відьми, трейлер, фільм

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