У Мережі опублікували перший трейлер драми "Чорний дрізд", який став римейком данського фільму 2014 року "Тихе серце".

Відео опубліковано на YouTube-каналі дистриб’юторської компанії Screen Media Films.

Головну роль у фільмі зіграла Сьюзан Сарандон, яка раніше знімалася в картинах “Тельма і Луїза”, “Одержимість”, “Смерть і життя Джона Ф.Донована”. У стрічці також знялися – Кейт Уінслет, Міа Васиковська, Ліндсі Дункан, Рейн Вілсон і Сем Нілл. Режисером виступив Роджер Мишелл.

Сюжет фільму розгортається навколо жінки з бічним аміотрофічним склерозом, чия сім’я збирається на вихідні, щоб провести час разом і попрощатися з Лілі, яка вирішує здійснити евтаназію. Але настрій стає напруженим, коли виникають невирішені проблеми між Лілі і її дочками Дженніфер і Анною.

“Чорний дрізд” – це історія, яку можуть розповісти багато людей. Жодна сім’я не ідеальна, але, врешті-решт, ви виявляєте в собі здатність приймати всіх такими, якими вони є, з недоліками і всім іншим, на благо всієї родини. Зрештою, фільм – дійсно надихаюча історія про життя, любов і сім’ю, що є універсальною істиною”, – зазначила Сарандон в коментарі виданню USA TODAY.

Фільм вийде в прокат 18 вересня нинішнього року.