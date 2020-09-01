Відео опубліковано на YouTube-каналі платформи.
Мультсеріал з восьми епізодів почне виходити на Netflix з 18 вересня.
За сюжетом група з шести підлітків потрапляють в парк з фільму “Світ Юрського періоду”. Вони виявляються на протилежному боці острова Нублар під час втечі динозаврів і, щоб вижити, вони змушені об’єднається і стати справжньою родиною.
Продюсерами шоу виступили Стівен Спілберг, Френк Маршалл і Колін Треворроу, а шоураннерами – Скотт Кремер і Лейн Луерас.
Крім трейлера, Netflix запустив інтерактивний сайт, який пропонує користувачам зануритися в світ “Крейдяного табору”.
- У грудні 2017 року студія Universal Pictures оприлюднила перший трейлер фільму “Світ Юрського періоду: Занепале царство” – п’ятого фільму в франшизі “Парк Юрського періоду”.