У Мережі з'явився трейлер нового фільму Вуді Аллена «Фестиваль Ріфкіна»

У Мережі з'явився перший трейлер нового фільму Вуді Аллена "Фестиваль Ріфкіна" (Rifkin's Festival).

Відео опубліковано на YouTube-каналі режисера.

Прем’єра картини відбудеться 18 вересня на відкритті кінофестивалю в Сан-Себастьяні.

Сюжет фільму розгортається навколо подружньої пари, яка прилітає з США на кінофестиваль в Сан-Себастьян. Там дружина заводить роман з французьким кінорежисером, а чоловік – з молодою місцевої іспанкою.

Головні ролі в картині зіграли Уоллес Шон, Луї Гаррель, Джина Гершон, Крістоф Вальц, Олена Анайя, Стів Гуттенберг, Сержі Лопес та інші.