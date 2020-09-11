У Мережі з'явився трейлер нового фільму Вуді Аллена «Фестиваль Ріфкіна»

Відео опубліковано на YouTube-каналі режисера.
Прем’єра картини відбудеться 18 вересня на відкритті кінофестивалю в Сан-Себастьяні.
Сюжет фільму розгортається навколо подружньої пари, яка прилітає з США на кінофестиваль в Сан-Себастьян. Там дружина заводить роман з французьким кінорежисером, а чоловік – з молодою місцевої іспанкою.
Головні ролі в картині зіграли Уоллес Шон, Луї Гаррель, Джина Гершон, Крістоф Вальц, Олена Анайя, Стів Гуттенберг, Сержі Лопес та інші.
- Раніше повідомлялося, що у мережі з’явився перший трейлер кіноадаптації бродвейської постановки “Оркестранти” (The Boys in the Band) від Netflix.