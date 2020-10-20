Covid-19 Україна

оновлено 20.10.2020 о 14:02

Всього:

309107(+5469)

Хворіють:

173788(+5469)

Вилікувались:

129533(+3044)

Померло:

5786(+113)

15:34 Disney зніме фільм по мультсеріалу «Чіп і Дейл поспішають на допомогу»
15:22 Соліст ТНМК Фагот захворів на COVID-19
15:14 В Україні не вистачить медиків, якщо на добу фіксуватимуть 12 тисяч хворих на COVID-19
15:10 Від COVID-19 помер фітнес-блогер Дмитро Стужук: що відомо про нього та його сім’ю
15:00 Хто увійшов до п'ятірки лідерів на місцевих виборах — соцопитування
14:52 У Мережі з’явився трейлер останнього фільму Чедвіка Боузмана – «Чорне дно Ма Рейні»
14:40 Мінкульт рекомендує книгу «Справа Василя Стуса» до прочитання, – Ткаченко
14:19 Зеленський: На наступних виборах президента українці мають отримати можливість голосувати онлайн
14:15 Ізраїль і ОАЕ введуть безвізовий режим
Ексклюзив
14:13 Під Радою зоозахисники вимагали заборонити хутрові ферми та евтаназію тварин: фото
14:08 Угорські чиновники ведуть незаконну політичну агітацію на Закарпатті, – МЗС
Партнерський матеріал
13:59 Як підготуватися до риболовлі на човні: лайфхаки для рибалок
13:42 Степанов пояснив, коли в Україні почнуть працювати польові госпіталі
13:29 В Україні зайнято майже 70% лікарняних ліжок для хворих на COVID-19
13:06 Зеленський анонсував поїздку 120 «слуг народу» на Донбас
12:54 США закликали світ покарати шістьох російських офіцерів-хакерів з ГРУ
12:22 Зеленський про інструменти для повернення територій: «Меми про Будапештський меморандум не допоможуть»
12:19 Вибори в США: майже 30 млн американців проголосували достроково
12:02 Байдену і Трампу на дебатах вимикатимуть мікрофони, щоб вони не перебивали один одного
11:39 У США викинули браковані російські апарати ШВЛ
11:33 У Раді зареєстрували постанову про звільнення міністра економіки Петрашка
11:27 Послання Зеленського роздали нардепам у Раді у вигляді QR-коду
10:43 Трамп назвав «катастрофою» головного інфекціоніста США
10:38 Подружжя Порошенків презентувало проєкт концерт-холу Roshen, де на «фортепіано гратимуть лише руками»
10:11 У Варшаві скасували святкування Нового року через COVID-19
09:42 Ірландія першою в Європі ввела локдаун через спалах COVID-19
Партнерський матеріал
08:59 Традиційний Київський марафон відбудеться у незвичному форматі через карантин: як це буде
08:30 Сьогодні в Раді виступить Зеленський і заслухають очільника МОЗ

У Мережі з’явився трейлер останнього фільму Чедвіка Боузмана – «Чорне дно Ма Рейні»

У Мережі з'явився перший трейлер фільму "Чорне дно Ма Рейні" (Ma Rainey's Black Bottom), який став останньою роботою актора Чедвіка Боузмана.

Вівторок, 20 жовтня 2020, 14:52

Ролик опубліковано на YouTube-каналі стрімінгової платформи Netflix.

Стрічка “Чорне дно Ма Рейні” є екранізацією п’єси знаменитого драматурга і володаря Пулітцерівської премії Августа Вілсона.

Дія картини розгортається в Чикаго 1927 року. Боузман зіграв в стрічці молодого і амбітного трубача Ма Ліві, який прагне залишити свій слід в музичній індустрії. Головну роль виконала актриса Віола Девіс. У картині також знялися Глінн Турман, Колман Домінго і Майкл Поттс.

Прем’єра “Чорного дна Ма Рейні” відбудеться на Netflix 18 грудня.

29 серпня стало відомо, що у віці 43 років помер голлівудський актор Чедвік Боузман, відомий своєю роллю “Чорної пантери” у фільмі видавництва Marvel.

  • Раніше стрімінгова платформа Netflix опублікувала перші кадри з фільму “Чорне дно Ма Рейні” (Ma Rainey’s Black Bottom).
Теги: відео, трейлер, фільм, Чедвік Боузман, Чорне дно Ма Рейні

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!

Букви в Google News

Підписатись