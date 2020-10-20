У Мережі з’явився трейлер останнього фільму Чедвіка Боузмана – «Чорне дно Ма Рейні»

У Мережі з'явився перший трейлер фільму "Чорне дно Ма Рейні" (Ma Rainey's Black Bottom), який став останньою роботою актора Чедвіка Боузмана.

Ролик опубліковано на YouTube-каналі стрімінгової платформи Netflix.

Стрічка “Чорне дно Ма Рейні” є екранізацією п’єси знаменитого драматурга і володаря Пулітцерівської премії Августа Вілсона.

Дія картини розгортається в Чикаго 1927 року. Боузман зіграв в стрічці молодого і амбітного трубача Ма Ліві, який прагне залишити свій слід в музичній індустрії. Головну роль виконала актриса Віола Девіс. У картині також знялися Глінн Турман, Колман Домінго і Майкл Поттс.

Прем’єра “Чорного дна Ма Рейні” відбудеться на Netflix 18 грудня.

29 серпня стало відомо, що у віці 43 років помер голлівудський актор Чедвік Боузман, відомий своєю роллю “Чорної пантери” у фільмі видавництва Marvel.