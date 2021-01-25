Ролик опубліковано на YouTube-каналі Warner Bros.

За сюжетом Конг разом з дівчинкою-сиротою Цзя відправляється на пошуки свого будинку. Дитина має незрозумілий і унікальний зв’язок з конгом, тому не боїться до нього наближатися. На них чекає зустріч з розлюченого Годзіллою, яка буде руйнувати все на своєму шляху.

Очікується, що саме в фільмі “Годзілла проти Конга” глядачі побачать не тільки запекле протистояння двох монстрів, але і дізнаються таємницю їхнього походження, приховану в ядрі Землі.

Режисером екшна виступив Адам Вінгард. У фільмі знялися Олександра Скашгорда, Міллі Боббі Браун, Ейсу Гонсалес, Ребекку Голл, Джесіку Хенвік, Кайла Чандлера, Джуліан Деннисон, Брайана Тайрі Генрі та ін.

Прем’єра фільму запланована на 26 березня 2021 і пройде в кінотеатрах, а також на платформі HBO Max.