Відео опубліковано на YouTube-каналі сайту Imagine Games Network (IGN).
Сценарист і режисер Twelve Minutes Луїс Антоніо супроводжував своїми коментарями геймплейний ролик інтерактивного трилера.
Він розповів задум гри, а також продемонстрував геймплейні варіації. Антоніо нагадав, що гравцеві доведеться витягнути героя з 12-хвилинної петлі, – у цьому допоможуть знання, отримані після попередніх спроб.
Twelve Minutes – пригодницька гра, в якій інтерпретується ідея часової петлі. За сюжетом вона триває 12 хвилин, а головним героєм стане чоловік, до якого у квартиру під час романтичної вечері вривається поліціянт. Він звинувачує дружину в убивстві її батька, а героя вбиває. Головні ролі озвучили Віллем Дефо, Дейзі Рідлі та Джеймс Макевой.
Реліз проєкту має відбутися цього року на PC і Xbox.
- Наприкінці квітня компанія Sony і розробник відеоігор Housemarque представили вступні 45 хвилин геймплея гри-шутера Returnal для PlayStation 5.