Про це повідомив в Twitter небінарний актор Аві Роке, що озвучував персонажа.

Аві Роке зазначили, що персонаж, як і вони, використовує щодо себе займенники “вони” та “їх” (they/them).

“Мрії здійснюються. Я були запрошеною зіркою у новому епізоді “Совиного Дому” — як Рейн Вісперс (займенники: вони/їх), гостра і працьовита головна відьма з Бард-Ковена”, — пише Аві Роке.

Авторка серіалу Дана Террас поділилися захватом від того, що небінарний персонаж з’явився і серіалі.

So excited to have Avi on the team!! So excited for people to meet RAINE!!!! https://t.co/T0HRu9KAVh

— Dana Terrace (@DanaTerrace) July 22, 2021