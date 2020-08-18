У серії "Південного парку" за 2012 рік знайшли пророкування нинішніх масових протестів у Білорусі. У мультфільмі білоруські фермери відмовляються віддавати свої землі, і в конфлікт вирішує втрутитися Ісус.

Про це розповідають #Букви.

Йдеться про 13 епізод 16 сезону “Браслет для оплесків” (A Scause For Applause).

На відео ведучий новин повідомляє, що фермери Білорусі повстали проти керівництва країни. Але на допомогу людям прийшов Ісус: “Фермери буквально б’ються за свої життя. Я тут для того, щоб допомогти …”

З епізоду стає зрозуміло, що про Ісуса ходять плітки, начебто він вживав наркотики.

Під час інтерв’ю з ним на задньому плані видно білорусів, навпроти яких стоїть важка військова техніка.

“Ця криза вимагає моєї уваги. Я намагаюся зробити, що можу. Я спілкувався з урядом, я спілкувався з фермерами …” – сказав Ісус.

Відразу ж після цих слів один з танків стріляє в людей.

“Попри ці тупі чутки про мене, в які люди вірять, — це не змінює того, що я тут, аби допомогти”, – продовжує Ісус, нібито не помічаючи, що сталося позаду нього.

Телеведучий слідом повідомляє Ісусу, що всі місцеві жителі загинули. Герой реагує на це подивом та лайкою.