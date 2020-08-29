Про це пише британська телерадіокомпанія ВВС.
Статую сини Діани, герцог Кембриджський Вільям і герцог Сассекський Гаррі, замовили ще в 2017 році. Спочатку її установку хотіли приурочити до 20-х роковин смерті Діани.
Але, в наступний понеділок виповниться вже 23 роки з цього моменту.
У Кенсингтонському палаці заявили, що установка скульптури через пандемію коронавірусу була відкладена і в цей раз, але вона буде відкрита в Глибинному саду в наступному році.
Принцеса Уельська загинула в автокатастрофі в Парижі 31 серпня 1997 року, коли принцу Вільяму і принцу Гаррі було всього 15 і 12 років.
- Пабло Ларраін стане режисером фільму “Спенсер”, в якому Крістен Стюарт зіграє принцесу Діану.