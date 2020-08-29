Наступного року принцесі Уельській Діані могло б виповнитися 60 років. В честь її ювілею принци Вільям і Гаррі встановлять в саду Кенсингтонського палацу пам'ятну статую.

Про це пише британська телерадіокомпанія ВВС.

Статую сини Діани, герцог Кембриджський Вільям і герцог Сассекський Гаррі, замовили ще в 2017 році. Спочатку її установку хотіли приурочити до 20-х роковин смерті Діани.

Але, в наступний понеділок виповниться вже 23 роки з цього моменту.

У Кенсингтонському палаці заявили, що установка скульптури через пандемію коронавірусу була відкладена і в цей раз, але вона буде відкрита в Глибинному саду в наступному році.

Принцеса Уельська загинула в автокатастрофі в Парижі 31 серпня 1997 року, коли принцу Вільяму і принцу Гаррі було всього 15 і 12 років.