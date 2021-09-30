Один з найбільш завантажених аеропортів світу “Схіпгол” (Нідерланди) взяв на роботу 20 поросят, щоб захистити літаки від зіткнення з гусьми.

Про це повідомляє нідерландське видання Dutch News.

Зазначається, що поросят помістили на поля між злітно-посадковими смугами аеропорту, де раніше росли цукрові буряки. Зараз на полях залишилися відходи від урожаю. Завдання поросят – з’їсти залишки цукрових буряків, перш ніж туди прилетять гуси.

Експеримент триватиме шість тижнів. Організатори спеціально залишили аналогічні поля з відходами, щоб потім оцінити ефективність роботи поросят.

Упродовж експерименту порівнюватимуть, біля яких ділянок гусей менше, й зроблять висновок про успіх ініціативи.

Поки з нашестям птахів борються 20 диспетчерів. Вони цілодобово слідкують за територією летовища й відлякують птахів за допомогою спеціальних звуків та лазерів.