Про це повідомляє нідерландське видання Dutch News.
Зазначається, що поросят помістили на поля між злітно-посадковими смугами аеропорту, де раніше росли цукрові буряки. Зараз на полях залишилися відходи від урожаю. Завдання поросят – з’їсти залишки цукрових буряків, перш ніж туди прилетять гуси.
Експеримент триватиме шість тижнів. Організатори спеціально залишили аналогічні поля з відходами, щоб потім оцінити ефективність роботи поросят.
Упродовж експерименту порівнюватимуть, біля яких ділянок гусей менше, й зроблять висновок про успіх ініціативи.
Поки з нашестям птахів борються 20 диспетчерів. Вони цілодобово слідкують за територією летовища й відлякують птахів за допомогою спеціальних звуків та лазерів.
- Раніше повідомлялося, що в аеропорту Об’єднаних Арабських Еміратів зараз працює 38 собак, навчених визначати людей, інфікованих коронавірусом.