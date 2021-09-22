У американської акторки, співачки та фотомоделі Ніколь Річі спалахнуло волосся під час задування свічок на 40-й день народження.

Відповідне відео вона опублікувала в своєму Instagram-акаунті.

Так, своє 40-річчя зірка відзначила у вівторок, 21 вересня. З нагоди свята вона організувала вечірку на свіжому повітрі, для якої був приготований особливий десерт.

У відео, опублікованому в Instagram, Річі сиділа за столом зі святковим тортом перед нею. На солодкому частування була фотографія моделі та напис “З Днем Народження, Ніколь”.

Але коли Річі нахилилася, аби задути свічки, її волосся загорілося. Після цього Ніколь закричала, а хтось, хто сидів поруч з нею, почав гасити полум’я.

“Ну … бувай, 40”, – підписала вона пост.

Водночас чоловік Річі Джоел Медден в коментарях пожартував, що “це було круто”.